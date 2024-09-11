Трио Леонида Винцкевича порадует ценителей авторской музыки в «Джазе на воде»
Радио Jazz приглашает на водную прогулку по Москве, на которой известные джазмены, Николай и Леонид Винцкевичи, а также Николай Куликов выступят с концертом в рамках проекта "Джаз на воде".
В четверг, 12 сентября, признанные мэтры исполнят авторскую музыку, а также несколько пьес из альбома «I will Show You Beautiful Country», выпущенного в Англии. Леонид Винцкевич назвал мелодии из этого альбома идеальным сочетанием с выступлением на яхте.
«Концерты на воде - это старая традиция, берущая свое начало из Нового Орлеана. Идея "Джаза на воде" мне, безусловно, нравится. Меняющаяся панорама красавицы-Москвы и джазовая музыка - это великолепное сочетание, которое сложно недооценить. В программе нашего выступления будут звучать оригинальные композиции с альбомов, вышедших в России и Европе. Среди них вы услышите несколько пьес из нового альбома «I will Show You Beautiful Country». Мне кажется, что мелодии из данного альбома будут идеально гармонировать с этим вечером. Будем рады встрече 12 сентября!», - сказал Винцкевич.
Он также отметил, что в программе будет представлена музыка Майлза Дэвиса, Лайонела Хэмптона и Дэйва Брубека.
Посадка гостей начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление яхты – в 20:00.
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