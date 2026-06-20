В Москве состоится трибьют-шоу Pink Floyd
На фестивале SandlerFest пройдёт трибьют‑шоу ANOTHER BRICK, отдающее дань творчеству Pink Floyd.
Особую ценность выступлению придаст гитара Дэвида Гилмора: инструмент, купленный на аукционе, специально доставят на фестиваль. Во время концерта он будет стоять на сцене — как дань уважения наследию культового коллектива.
В шоу примут участие зарубежные артисты: кубинская группа JoinTrip и саксофонист Gen Sax из Лос‑Анджелеса — ученик знаменитого продюсера Куинси Джонса, причастного к созданию знаковых альбомов Майкла Джексона и других масштабных музыкальных проектов.
Важной частью представления станет хор из 120 вокалистов под руководством Игоря Сандлера. Совместно с музыкантами хор создаст один из самых грандиозных трибьютов Pink Floyd, когда‑либо звучавших на российской сцене.
Ранее мировая рок‑легенда, гитарист-виртуоз, выступавший с такими культовыми группами, как Whitesnake, Thin Lizzy, Journey и The Dead Daisies, Марко Мендоса признался НСН, что воспринимает сольные концерты в России как что-то особенное, добавив, что старается держаться подальше от политики и просто делиться своей музыкой со всем миром.
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