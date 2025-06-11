Трибьют Shocking Blue выступит на «Квартирнике ROCK FM»

Новым гостем «Квартирника ROCK FM» 11 июня станет новосибирская группа «Ракеты» – трибьют легендарной голландской группы Shocking Blue. Об этом сообщили представители радиостанции.

Сами музыканты группы поделились, что участие в «Квартирнике ROCK FM» стало для них большой радостью и поблагодарили радиостанцию за бесценную возможность сыграть на практически ничем не ограниченную аудиторию.

«Спасибо команде RОСК FM, благодаря которой мы записали это выступление. У всех моих друзей из Москвы играет и в офисе, и в машине, и дома радио ROCK FM, и, например, есть люди, у которых наш любимый ведущий Бендер стал уже как член семьи, хотя они, конечно, никогда не встречались…», – рассказал гитарист коллектива Женя Collini.

Трибьют Depeche Mode выступит на «Квартирнике ROCK FM»

По словам программного директора радиостанции ROCK FM Александра Фуковского, сегодня квартирники являются уже полноценной площадкой для выступления артистов, а их ценность в камерной атмосфере.

«Сегодня квартирники — это уже не просто вынужденная альтернатива большим концертам, как это было раньше, а полноценная площадка для музыкантов. Такие мероприятия создают ту самую магию момента, когда стирается грань между сценой и залом – звучит только искренняя и душевная музыка. Люди слушают такие выступления не просто так, они хотят стать частью чего-то настоящего, камерного, почти семейного. В этом и есть суть небольших концертов: они возвращают музыке её изначальную теплоту и человечность», отметил он.

Квартирник группы «Ракеты» можно будет услышать в радиоэфире 11 июня в 19.00, а сразу после него посмотреть на сайте ROCK FM.

Видеоверсии других концертов также можно найти на сайте Радио ROCK FM 95.2. Ранее на радиостанции уже побывали Devotion Mode – официальный трибьют легендарной группы Depeche Mode, ГКЧП – официальный российский трибьют Red Hot Chili Peppers, Forever Queen – трибьют Queen, кубинско-российская группа JoinTrip с исполнением песен Джими Хендрикса и Brothers For Nothing с хитами Dire Straits.

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ФОТО: ROCK FM
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