Трибьют Shocking Blue выступит на «Квартирнике ROCK FM»

По словам программного директора радиостанции ROCK FM Александра Фуковского, сегодня квартирники являются уже полноценной площадкой для выступления артистов, а их ценность в камерной атмосфере.

«Сегодня квартирники — это уже не просто вынужденная альтернатива большим концертам, как это было раньше, а полноценная площадка для музыкантов. Такие мероприятия создают ту самую магию момента, когда стирается грань между сценой и залом – звучит только искренняя и душевная музыка. Люди слушают такие выступления не просто так, они хотят стать частью чего-то настоящего, камерного, почти семейного. В этом и есть суть небольших концертов: они возвращают музыке её изначальную теплоту и человечность», – отметил он.

Квартирник группы «Ракеты» можно будет услышать в радиоэфире 11 июня в 19.00, а сразу после него посмотреть на сайте ROCK FM.

Видеоверсии других концертов также можно найти на сайте Радио ROCK FM 95.2. Ранее на радиостанции уже побывали Devotion Mode – официальный трибьют легендарной группы Depeche Mode, ГКЧП – официальный российский трибьют Red Hot Chili Peppers, Forever Queen – трибьют Queen, кубинско-российская группа JoinTrip с исполнением песен Джими Хендрикса и Brothers For Nothing с хитами Dire Straits.

