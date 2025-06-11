Трибьют Shocking Blue выступит на «Квартирнике ROCK FM»
Новым гостем «Квартирника ROCK FM» 11 июня станет новосибирская группа «Ракеты» – трибьют легендарной голландской группы Shocking Blue. Об этом сообщили представители радиостанции.
Сами музыканты группы поделились, что участие в «Квартирнике ROCK FM» стало для них большой радостью и поблагодарили радиостанцию за бесценную возможность сыграть на практически ничем не ограниченную аудиторию.
«Спасибо команде RОСК FM, благодаря которой мы записали это выступление. У всех моих друзей из Москвы играет и в офисе, и в машине, и дома радио ROCK FM, и, например, есть люди, у которых наш любимый ведущий Бендер стал уже как член семьи, хотя они, конечно, никогда не встречались…», – рассказал гитарист коллектива Женя Collini.
По словам программного директора радиостанции ROCK FM Александра Фуковского, сегодня квартирники являются уже полноценной площадкой для выступления артистов, а их ценность в камерной атмосфере.
«Сегодня квартирники — это уже не просто вынужденная альтернатива большим концертам, как это было раньше, а полноценная площадка для музыкантов. Такие мероприятия создают ту самую магию момента, когда стирается грань между сценой и залом – звучит только искренняя и душевная музыка. Люди слушают такие выступления не просто так, они хотят стать частью чего-то настоящего, камерного, почти семейного. В этом и есть суть небольших концертов: они возвращают музыке её изначальную теплоту и человечность», – отметил он.
Квартирник группы «Ракеты» можно будет услышать в радиоэфире 11 июня в 19.00, а сразу после него посмотреть на сайте ROCK FM.
Видеоверсии других концертов также можно найти на сайте Радио ROCK FM 95.2. Ранее на радиостанции уже побывали Devotion Mode – официальный трибьют легендарной группы Depeche Mode, ГКЧП – официальный российский трибьют Red Hot Chili Peppers, Forever Queen – трибьют Queen, кубинско-российская группа JoinTrip с исполнением песен Джими Хендрикса и Brothers For Nothing с хитами Dire Straits.
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