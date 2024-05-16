Трибьют-концерт The Beatles в соборе провалился из‑за плохой акустики

Из-за плохой акустики, в результате которой музыка превратилась в гул и шум, сотни человек, пришедшие на концерт, не смогли досидеть до конца выступления. Зрители жаловались на звон в ушах и в общем были разочарованы концертом.

Билеты на концерт стоили порядка 40 фунтов (4600 рублей). Представитель Винчестерского собора заявил, что сотрудники учреждения выясняют, что могло пойти не так.

Ранее стало известно, что гитару лидера группы The Beatles Джона Леннона выставят на аукционе Julien's Auctions в США, предварительная стоимость инструмента — 600-800 тысяч долларов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

