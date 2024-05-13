Рэпер Дрейк сравнялся с The Beatles по времени, проведенному в чарте Billboard 200

Рэпер Дрейк провел три тысячи недель в чарте альбомов Billboard 200. Как сообщает Chart Data, таким образом он достиг рекорда, установленного группой The Beatles.

Ранее Дрейк стал первым артистом, который провел 500 недель в чарте Billboard Artist 100, представляющем самых популярных музыкантов за семь дней. Прошлой осенью музыкант достиг такого же числа хитов в топ-1 чарта Billboard Hot 100, что и у Мадонны.

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Дрейк также завоевал рекордное количество статуэток на премии Billboard Music Awards — 39. Столько есть лишь у Тейлор Свифт.

Трек про лондонские «Воробьевы горы» не является предвестником создания The Beatles 2.0., однако дети битлов могут на нем заработать, рассказал в эфире НСН историк творчества «Ливерпульской четверки», лидер группы «Оптимальный вариант» Олег Чилап.


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Фото: Instagram/champagnepapi
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