Рэпер Дрейк сравнялся с The Beatles по времени, проведенному в чарте Billboard 200

Рэпер Дрейк провел три тысячи недель в чарте альбомов Billboard 200. Как сообщает Chart Data, таким образом он достиг рекорда, установленного группой The Beatles.

Ранее Дрейк стал первым артистом, который провел 500 недель в чарте Billboard Artist 100, представляющем самых популярных музыкантов за семь дней. Прошлой осенью музыкант достиг такого же числа хитов в топ-1 чарта Billboard Hot 100, что и у Мадонны.