Хендрикс и RHCP: «Квартирник» трибьютов стартует на Rock FM

Лучшие трибьют-коллективы России будут гостями регулярной программы на радио Rock FM, рассказал НСН Александр Фуковский.

В новой музыкальной программе «Квартирник Rock FM» будут выступать лучшие трибьют-группы России, заявил НСН программный директор радиостанции Rock FM Александр Фуковский.

«Зрителям раздать мышей!»: Первый за 20 лет концерт Black Sabbath назвали коммерческим

«Квартирник Rock FM» стартует 21 февраля в 19:00 и будет выходить в эфир каждые две недели. Это будет цикл эксклюзивных подкастов, посвященных кавер-группам культовых артистов мирового масштаба. Ведущим программы выступит знакомый слушателям Бендер. Фуковский раскрыл имена запланированных гостей шоу.

«Мы давно хотели объединить аудио и видео формат. Нам это кажется логичным и даже обязательным в современных реалиях. Эта программа будет интересна нашим слушателям, так как в ней принимают участие лучшие трибьют-группы. Например, Brothers for Nothing – трибьют Dire Straits, Joint Trip – трибьют Джимми Хендрикса, «ГКЧП» - трибьют-коллектив Red Hot Chili Peppers и многие другие. Эти коллективы часто выступают в различных рок-клубах и имеют свою фанбазу. Мы хотим познакомить эти группы с нашими слушателями», - сказал собеседник НСН.

В первый выпуск программы (21 февраля) в гости к Бендеру заглянет группа Brothers For Nothing, участники которой погрузят слушателей в атмосферу мелодичного блюз-рока в лучших традициях британского коллектива Dire Straits.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Rock FM
ТЕГИ:Rock FMРадиостанцияРок-музыкаМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры