Трибьют британской Uriah Heep выступит на квартирнике на ROCK FM

Новым гостем «Квартирника ROCK FM» 27 июня станет группа Rock Box – трибьют британской рок-легенды Uriah Heep. Об этом НСН рассказали представители радиостанции.

Для репертуара музыканты выбрали золотую тройку «July Morning», «Easy Livin» и «Look At Yourself» а также хиты, исполненные еще Дэвидом Байроном. Также группа исполнит композицию «Knocking At My Door».

Трибьют Shocking Blue выступит на «Квартирнике ROCK FM»

Клавишник коллектива Олег Субботин отметил, что невозможно любить рок и не слушать ROCK FM, а программный директор радиостанции Александр Фуковский в свою очередь поделился, что проект квартирников был запущен ещё в феврале этого года и нашел огромный отклик среди аудитории. Также Фуковский рассказал, что сам является музыкантом, что помогает ему в общении с гостями.

«Я сам с юношеских лет занимаюсь музыкой и играю на гитаре в группе «Форма жизни»… этот опыт помогает мне чувствовать энергетику, оценивать технику и оригинальность материала других исполнителей. Я задаю музыкантам вопросы не только как продюсер, но и как коллега», - поделился он.

Квартирник группы Rock Box можно будет услышать радиоэфире 27 июня в 19.00, а сразу после него посмотреть на сайте ROCK FM.

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ФОТО: ROCK FM
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