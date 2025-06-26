Трибьют британской Uriah Heep выступит на квартирнике на ROCK FM
Новым гостем «Квартирника ROCK FM» 27 июня станет группа Rock Box – трибьют британской рок-легенды Uriah Heep. Об этом НСН рассказали представители радиостанции.
Для репертуара музыканты выбрали золотую тройку «July Morning», «Easy Livin» и «Look At Yourself» а также хиты, исполненные еще Дэвидом Байроном. Также группа исполнит композицию «Knocking At My Door».
Клавишник коллектива Олег Субботин отметил, что невозможно любить рок и не слушать ROCK FM, а программный директор радиостанции Александр Фуковский в свою очередь поделился, что проект квартирников был запущен ещё в феврале этого года и нашел огромный отклик среди аудитории. Также Фуковский рассказал, что сам является музыкантом, что помогает ему в общении с гостями.
«Я сам с юношеских лет занимаюсь музыкой и играю на гитаре в группе «Форма жизни»… этот опыт помогает мне чувствовать энергетику, оценивать технику и оригинальность материала других исполнителей. Я задаю музыкантам вопросы не только как продюсер, но и как коллега», - поделился он.
Квартирник группы Rock Box можно будет услышать радиоэфире 27 июня в 19.00, а сразу после него посмотреть на сайте ROCK FM.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Брянской областью уничтожили шесть украинских БПЛА
- ВС России освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
- В Назрани произошел взрыв у частного образовательного учреждения
- Силовики пришли с обысками в администрацию Сургута
- Захарова объяснила перелет спецборта «Россия» в Нью-Йорк
- В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля
- СМИ: Япония и США ведут переговоры о долгосрочных поставках СПГ
- На референдуме в Венгрии 95% граждан выступили против приема Украины в ЕС
- Богомаз: Ущерб брянскому сельскому хозяйству от ВСУ составил до 2 млрд рублей
- СМИ: Саудовский «Аль‑Хиляль» может подписать контракт с Месси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru