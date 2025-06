Трибьют британской Uriah Heep выступит на квартирнике на ROCK FM

Новым гостем «Квартирника ROCK FM» 27 июня станет группа Rock Box – трибьют британской рок-легенды Uriah Heep. Об этом НСН рассказали представители радиостанции.

Для репертуара музыканты выбрали золотую тройку «July Morning», «Easy Livin» и «Look At Yourself» а также хиты, исполненные еще Дэвидом Байроном. Также группа исполнит композицию «Knocking At My Door».