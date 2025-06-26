Трибьют британской Uriah Heep выступит на квартирнике на ROCK FM

Клавишник коллектива Олег Субботин отметил, что невозможно любить рок и не слушать ROCK FM, а программный директор радиостанции Александр Фуковский в свою очередь поделился, что проект квартирников был запущен ещё в феврале этого года и нашел огромный отклик среди аудитории. Также Фуковский рассказал, что сам является музыкантом, что помогает ему в общении с гостями.

«Я сам с юношеских лет занимаюсь музыкой и играю на гитаре в группе «Форма жизни»… этот опыт помогает мне чувствовать энергетику, оценивать технику и оригинальность материала других исполнителей. Я задаю музыкантам вопросы не только как продюсер, но и как коллега», - поделился он.

Квартирник группы Rock Box можно будет услышать радиоэфире 27 июня в 19.00, а сразу после него посмотреть на сайте ROCK FM.

