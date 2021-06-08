Трек Linkin Park набрал миллиард прослушиваний на Spotify

По признанию вокалиста коллектива Linkin Park Майк Шинода, музыканты сразу поняли, что этот трек будет «особенным», но никто из них и подумать не мог, что песня достигнет таких высот.

Шинода также рассказывает, что Честер Беннингтон уверял, что не понимает песню «In The End» и от этого, она ему не нравится.

Летом 2020 года видео на «In The End» на видеохостинге Youtube набрало миллиард просмотров.



