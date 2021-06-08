Трек Linkin Park набрал миллиард прослушиваний на Spotify

Песня группы Linkin Park «In The End» набрала более миллиарда прослушиваний на стриминговой платформе Spotify.

Трек был выпущен музыкантами в 2000 году на альбоме «Hybrid Theory». «In The End» стала первой песней в стиле ню-метал, которая возглавила чарт современного рока США (the U.S. Modern Rock chart), заняв при этом второе место в Billboard Hot 100.

По признанию вокалиста коллектива Linkin Park Майк Шинода, музыканты сразу поняли, что этот трек будет «особенным», но никто из них и подумать не мог, что песня достигнет таких высот.

Шинода также рассказывает, что Честер Беннингтон уверял, что не понимает песню «In The End» и от этого, она ему не нравится.

Летом 2020 года видео на «In The End» на видеохостинге Youtube набрало миллиард просмотров.


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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
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