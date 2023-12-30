Трек из «Слова пацана» стал популярнее песни «Мой мармеладный»

Песня «Пыяла», которую дуэт «Аигел» исполнил в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» обошла по популярности композицию Кати Лель «Мой мармеладный». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы сервисов «Звук» и «Яндекс Музыка».

Песня «Пыяла» из сериала «Слово пацана» возглавила хит-парады 10 стран

«Трек "Мой мармеладный" немного впереди был весь год, но с выходом сериала "Слово пацана" все изменилось. Сейчас в 30 раз больше слушают трек "Пыяла", чем трек "Мой мармеладный"», – уточнили в пресс-службе «Звука»

Как пояснили в сервисе «Яндекс Музыка», приложение отмечает рост популярности треков, которые чаще всего прослушивают в соцсетях. по данным сервиса, за первые 25 дней декабря пользователи стали в 1800 раз чаще слушать трек «Пыяла» по сравнению с аналогичным периодом в октябре.

Ранее фигуристка Камила Валиева откатала показательный номер на чемпионате России под песню «Пыяла» группы «Аигел», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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