Трек из «Слова пацана» стал популярнее песни «Мой мармеладный»
Песня «Пыяла», которую дуэт «Аигел» исполнил в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» обошла по популярности композицию Кати Лель «Мой мармеладный». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы сервисов «Звук» и «Яндекс Музыка».
«Трек "Мой мармеладный" немного впереди был весь год, но с выходом сериала "Слово пацана" все изменилось. Сейчас в 30 раз больше слушают трек "Пыяла", чем трек "Мой мармеладный"», – уточнили в пресс-службе «Звука»
Как пояснили в сервисе «Яндекс Музыка», приложение отмечает рост популярности треков, которые чаще всего прослушивают в соцсетях. по данным сервиса, за первые 25 дней декабря пользователи стали в 1800 раз чаще слушать трек «Пыяла» по сравнению с аналогичным периодом в октябре.
Ранее фигуристка Камила Валиева откатала показательный номер на чемпионате России под песню «Пыяла» группы «Аигел», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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