Песня «Пыяла» из сериала «Слово пацана» возглавила хит-парады 10 стран
Песня «Пыяла» российского коллектива «АИГЕЛ», ставшая саундтреком к сериалу «Слово пацана», возглавила хит-парады 10 стран. В частности, композиция заняла первое место в Казахстане и второе место на Украине. Остальные страны, в которых песня также стала популярной, не уточняются, пишет РБК.
Электронный хип-хоп-дуэт «АИГЕЛ» состоит из солистки из Набережных Челнов Айгели Гайсиной и электронного музыканта из Санкт-Петербурга Ильи Барамии. Трек «Пыяла» был записан в 2020 году, однако популярным стал в 2023 году после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Ранее композиция «АИГЕЛ» возглавила мировой рейтинг Shazam.
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