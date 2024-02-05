Трек Элвиса Пресли возглавил топ популярных песен для первого свадебного танца

До этого семь лень подряд самой популярной композицией для свадебного танца был трек певца Эда Ширана Perfect. По словам Эстера Ли, смена первенства произошла из-за премьер фильмов «Присцилла» Софии Копполы и «Элвис» База Лурмана.

Из результатов опроса также следует, что 70% молодоженов наняли на свадьбу профессионального диджея, еще 13% пригласили выступить живую группу.

Ранее стало известно, что больше 86,5 тысячи пар зарегистрировали свои отношения в столице в 2023 году, напоминает RT.

