Мадонна переиздаст альбом «Like A Prayer» на серебристом виниле
Мадонна анонсировала переиздание своего четвёртого студийного альбома «Like A Prayer». В своих соцсетях певица указала, что это связано с 35-летием оригинального релиза.
Альбом 1989 года будет перевыпущен ограниченным тиражом на виниле серебристого цвета. Он станет вторым релизом в наборе Silver Collection, который посвящён 40-летию карьеры поп-королевы. Первым стал переизданный альбом «True Blue» 1986 года.
Уточняется, что кроме пластинки в коллекционный набор войдет эксклюзивный постер со снимком Мадонны работы фотографа и режиссёрa Херба Ритца, который был помещён на заднюю сторону конверта оригинального винила.
Ранее Мадонна объявила, что работа на фильмом-байопиком о ней возобновлена и она самостоятельно пишет сценарий ленты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мадонна переиздаст альбом «Like A Prayer» на серебристом виниле
- Председателю правления Toyota Motor запретили въезд в Россию в ответ на санкции
- В Сети появился фейк о смерти экс-президента США Джимми Картера
- СМИ: Научный сотрудник Института экономики РАН погибла в Новой Москве
- Блогеров могут обязать отдавать 5% контента под социальную рекламу
- Аварийное отключение электроэнергии произошло в Мытищах
- Популярность хоббихорсинга объяснили бедностью россиян
- Картаполов напомнил, что Рогозина ранили в Донецке из-за смартфона
- Санатории в Краснодарском крае оказались самыми выголными для россиян
- В Московском зоопарке умер жираф Самсон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru