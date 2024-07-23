Мадонна переиздаст альбом «Like A Prayer» на серебристом виниле

Мадонна анонсировала переиздание своего четвёртого студийного альбома «Like A Prayer». В своих соцсетях певица указала, что это связано с 35-летием оригинального релиза.

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Альбом 1989 года будет перевыпущен ограниченным тиражом на виниле серебристого цвета. Он станет вторым релизом в наборе Silver Collection, который посвящён 40-летию карьеры поп-королевы. Первым стал переизданный альбом «True Blue» 1986 года.

Уточняется, что кроме пластинки в коллекционный набор войдет эксклюзивный постер со снимком Мадонны работы фотографа и режиссёрa Херба Ритца, который был помещён на заднюю сторону конверта оригинального винила.

Ранее Мадонна объявила, что работа на фильмом-байопиком о ней возобновлена и она самостоятельно пишет сценарий ленты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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