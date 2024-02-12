Топалов рассказал о причине ссоры с Лазаревым
12 февраля 202415:02
Певец Влад Топалов рассказал о причине ссоре с Сергеем Лазаревым во времена успеха поп-коллектива Smash!!. Артист раскрыл причину конфликта в интервью в интервью Василию Шурову на Youtube.
Причиной стала звездная болезнь.
«Мне было 16-17 лет. Я достаточно известный молодой человек с более-менее неплохой внешностью, с котлетой в кармане, со своей машиной. Как не потерять голову? Еще у меня родители развелись, и я живу один. Ну просто вот вся формула полного провала», - сказал он.
По признанию Топалова, он общался с Лазаревым только по рабочим вопросам, но при этом они во время творческого союза смогли общаться в дружеском ключе. Дуэт же, по признанию музыканта, развалился, когда дружба закончилась.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru