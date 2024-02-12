Paramore объявили о продолжении карьеры после завершения контракта с Atlantic Records
Рок-группа Paramore заявила, что собирается продолжить свою музыкальную деятельность после завершения контракта с Atlantic Records. Об этом они заявили в своих соцсетях.
По словам артистов, их первой задачей в качестве «нового независимого Paramore» станет выступление в роли послов Дня музыкального магазина в этом году.
Поклонники группы группы сильно переживали за будущее Paramore, ведь после завершения договора с Atlantic Records группа очистила все свои аккаунты и удалила сайт.
Ранее вокалист группы «Слот» Игорь «Кэш» Лобанов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что американская группа Paramore, получившая премию Grammy за «Лучший рок-альбом», сначала воодушевила поклонников альтернативы, а потом о ней забыли.
В числе конкурентов Paramore (альбом «This Is Why») за победу в этой номинации были, в частности, группы Metallica и Foo Fighters. При этом Paramore получили Grammy еще и в номинации «Лучшее исполнение альтернативной музыки», отмечает RT.
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