Paramore объявили о продолжении карьеры после завершения контракта с Atlantic Records

По словам артистов, их первой задачей в качестве «нового независимого Paramore» станет выступление в роли послов Дня музыкального магазина в этом году.

Поклонники группы группы сильно переживали за будущее Paramore, ведь после завершения договора с Atlantic Records группа очистила все свои аккаунты и удалила сайт.

Ранее вокалист группы «Слот» Игорь «Кэш» Лобанов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что американская группа Paramore, получившая премию Grammy за «Лучший рок-альбом», сначала воодушевила поклонников альтернативы, а потом о ней забыли.

В числе конкурентов Paramore (альбом «This Is Why») за победу в этой номинации были, в частности, группы Metallica и Foo Fighters. При этом Paramore получили Grammy еще и в номинации «Лучшее исполнение альтернативной музыки», отмечает RT.

