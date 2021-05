Том Йорк создал новую группу The Smile

Фронтмен группы Radiohead Том Йорк и гитарист коллектива Джонни Гринвуд создали новый проект The Smile.

22 мая The Smile дали первый концерт, приняв участие в онлайн-версии фестиваля Glastonbury – офлайн-формат фестиваля пришлось отменить из-за коронавируса.

Их участие в трансляции долго оставалось секретом, на афише было указано «специальный гость», то что это The Smile объявили лишь в начале трансляции. Официальной записи дебюта проекта Тома Йорка пока нет, но некоторые песни отрывками можно найти в Сети. Судя по отзывам, зрителям Glastonbury выступление The Smile пришлось по душе. А организатор фестиваля Эмили Ивис поблагодарила The Smile за то, что они решили презентовать проект именно на ее трансляции.

Последний на сегодня альбом Radiohead «A Moon Shaped Pool» недавно отметил пятый день рождения. Он увидел свет 8 мая 2016 года.