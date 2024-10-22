Том Йорк ответил фанатам, желающим возвращения Radiohead

Он поблагодарил поклонников «за заботу», отметив, что в настоящее время Radiohead не является для него приоритетным проектом.

Также Йорк указал, что участники коллектива «заслужили право» заниматься другими проектами.

«Никому не в обиду, и спасибо за заботу. Но я думаю, что мы заслужили право делать то, что имеет для нас смысл, без необходимости объясняться», - заключил музыкант.

Ранее британский музыкант Ринго Старр, известный по участию в легендарной группе The Beatles, анонсировал новый кантри-альбом под названием «Look Up», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

