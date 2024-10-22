Том Йорк ответил фанатам, желающим возвращения Radiohead
Лидер Radiohead Том Йорк в интервью австралийскому изданию Double J заявил, что ему «все равно», хотят ли фанаты возвращения группы.
Он поблагодарил поклонников «за заботу», отметив, что в настоящее время Radiohead не является для него приоритетным проектом.
Также Йорк указал, что участники коллектива «заслужили право» заниматься другими проектами.
«Никому не в обиду, и спасибо за заботу. Но я думаю, что мы заслужили право делать то, что имеет для нас смысл, без необходимости объясняться», - заключил музыкант.
Ранее британский музыкант Ринго Старр, известный по участию в легендарной группе The Beatles, анонсировал новый кантри-альбом под названием «Look Up», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Бедрос Киркоров заявил о проблемах со здоровьем
- Киргизия подтвердила участие президента в саммите БРИКС в Казани
- «Когда-нибудь мы встретимся»: Земфира не исключила свой концерт в России
- СМИ: Акция «Россия мне не враг» прошла во Франции и Италии
- Том Йорк ответил фанатам, желающим возвращения Radiohead
- СМИ: Суд обязал владельца бутовских коз изменить условия содержания животных
- В Москве прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие»
- Песков заявил, что Путин подготовил подарки для коллег по БРИКС
- ФСБ: Экс-сенатор Арашуков передал сотрудникам колонии взятку
- ВС России освободили Новосадовое в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru