100 человек получат автографы уральских рок-звезд

Легендарные уральские музыканты примут только 100 человек на автограф-сессию и совместное фотографирование. Звезды Свердловского рок-клуба встретятся с поклонниками после «Большого рок-квартирника»

Основатель «Агаты Кристи» допустил возникновение новой легенды из молодых рок-музыкантов

В Екатеринбурге пройдет сборный концерт уральских рок-звезд «Большой рок-квартирник», приуроченный к 40-летию Свердловского рок-клуба. 4 февраля 2026 года на сцену в Екатеринбурге выйдут «Чайф», Вадим Самойлов, Сергей Бобунец и «Смысловые галлюцинации», Настя Полева и Егор Белкин, а также Михаил Симаков («Апрельский марш») и Евгений Горенбург («Топ»). Вторая часть выступлений будет посвящена группе «Урфин Джюс», которая представит программу к 45-летию коллектива.

После концерта обладатели отдельных билетов получат возможность попасть к артистам. Более подробнее об этом рассказал Олег Гененфельд, программный директор радиостанции НАШЕ Радио Екатеринбург, инициатор и один из продюсеров Года уральского рока.

«Участниками “Легендарной автограф-сессии” станут не более 100 человек – количество билетов ограничено. Старт продаж 11.11 в 11:11. Билеты можно приобрести или выиграть в эфире утреннего шоу «Ротов, подъём!» на НАШЕм Радио Екатеринбург», — объяснил он НСН.

Фанаты рока смогут не только получить памятный автограф и фотографию, но и пополнить свои коллекции виниловых пластинок и обзавестись подписью артистов на новом или старом виниле. Участие в общении после концерта уже подтвердили Александр Пантыкин, Владимир Шахрин, Вадим Самойлов и Сергей Бобунец.

ФОТО: Предоставлено пресс-службой организаторов
ТЕГИ:Наше РадиоРокРок-фестивальРок-музыка

