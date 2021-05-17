Tokio Hotel приедут в Россию в 2022 году
Немецкая рок-группа Tokio Hotel перенесла свой европейский тур, в рамках которого коллектив должен был выступить в Москве и Санкт-Петербурге, на 2022 год.
Изначально концерты должны были состояться осенью: 9 ноября 2021 года в петербургском клубе «Космонавт», а 11 ноября — в московском «Главклубе».
На своей официальной странице в Фейсбуке артисты написали, «мы взрываемся от энергии, которую мы накопили для живых шоу, и не можем дождаться, когда мы, наконец, вернемся на сцену».
Площадки концертов остались прежними, а новые даты: в «Главклубе» концерт состоится 19 мая 2022 года, в Петербурге 17 мая.
Все ранее приобретенные билеты будут действительны в новые даты.
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