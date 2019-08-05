«Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили». Шнуров откликнулся на смерть Токарева

Вилли Токарева умер на 85 году жизни в результате онкологического заболевания. Композитор, исполнитель шансона оставил вдове и детям немаленькое наследство, отмечает РИА ФАН. Музыкант при жизни утверждал, что обладает недвижимостью в Москве, Нью-Йорке и Ялте, а также яхтой в Крыму.

По данным Kp.Ru, недвижимость в Крыму оценивается в 13 миллионов рублей. В Москве Вилли Токарев жил в квартире в знаменитом доме на Котельнической нaбережной. Это жильё оценивается в 35 миллионов рублей. А в доме за океаном сейчас живут дети музыканта и вдова Юлия.

Как уточняет Ura.ru, родные Токарева будут также получать в равных долях авторские отчисления за его песни. На наследство музыканта претендуют 53-летний сын от первого брака, 29-летний сын от второго брака, третья жена Юлия Бединская-Токарева, а также ее дети — 19-летняя Эвелина и 16-летний Милен.

