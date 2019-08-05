«Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили». Шнуров откликнулся на смерть Токарева

Сергей Шнуров сочинил новое стихотворение на смерть Вилли Токарева. В опусе, опубликованном в Instagram, лидер группы «Ленинград» вспоминает свои годы учёбы в институте, старый способ перемотки кассет с музыкой, а также посиделки со спиртным в подъездах под песни Токарева.

«Умер Вилли Токарев — шансонье, джентльмен и гражданин мира

Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили,

Студентами вино в параднике.

Аккомпанировал певец по кличке Вилли.

Кто был никто, тот стал опять никем.

В магнитофоне села батарейка,

Мотали пленку с помощью карандаша — рукой.

А ты прижавшись, мне сказала, — эй, согрей-ка.

Эх, небоскребы, а я маленький такой», - написал Шнуров.

Пригожин назвал Токарева символом шансона

Вилли Токарева умер на 85 году жизни в результате онкологического заболевания. Композитор, исполнитель шансона оставил вдове и детям немаленькое наследство, отмечает РИА ФАН. Музыкант при жизни утверждал, что обладает недвижимостью в Москве, Нью-Йорке и Ялте, а также яхтой в Крыму.

По данным Kp.Ru, недвижимость в Крыму оценивается в 13 миллионов рублей. В Москве Вилли Токарев жил в квартире в знаменитом доме на Котельнической нaбережной. Это жильё оценивается в 35 миллионов рублей. А в доме за океаном сейчас живут дети музыканта и вдова Юлия.

Как уточняет Ura.ru, родные Токарева будут также получать в равных долях авторские отчисления за его песни. На наследство музыканта претендуют 53-летний сын от первого брака, 29-летний сын от второго брака, третья жена Юлия Бединская-Токарева, а также ее дети — 19-летняя Эвелина и 16-летний Милен.

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ФОТО: НСН
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