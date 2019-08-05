«Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили». Шнуров откликнулся на смерть Токарева
Сергей Шнуров сочинил новое стихотворение на смерть Вилли Токарева. В опусе, опубликованном в Instagram, лидер группы «Ленинград» вспоминает свои годы учёбы в институте, старый способ перемотки кассет с музыкой, а также посиделки со спиртным в подъездах под песни Токарева.
«Умер Вилли Токарев — шансонье, джентльмен и гражданин мира
Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили,
Студентами вино в параднике.
Аккомпанировал певец по кличке Вилли.
Кто был никто, тот стал опять никем.
В магнитофоне села батарейка,
Мотали пленку с помощью карандаша — рукой.
А ты прижавшись, мне сказала, — эй, согрей-ка.
Эх, небоскребы, а я маленький такой», - написал Шнуров.
Вилли Токарева умер на 85 году жизни в результате онкологического заболевания. Композитор, исполнитель шансона оставил вдове и детям немаленькое наследство, отмечает РИА ФАН. Музыкант при жизни утверждал, что обладает недвижимостью в Москве, Нью-Йорке и Ялте, а также яхтой в Крыму.
По данным Kp.Ru, недвижимость в Крыму оценивается в 13 миллионов рублей. В Москве Вилли Токарев жил в квартире в знаменитом доме на Котельнической нaбережной. Это жильё оценивается в 35 миллионов рублей. А в доме за океаном сейчас живут дети музыканта и вдова Юлия.
Как уточняет Ura.ru, родные Токарева будут также получать в равных долях авторские отчисления за его песни. На наследство музыканта претендуют 53-летний сын от первого брака, 29-летний сын от второго брака, третья жена Юлия Бединская-Токарева, а также ее дети — 19-летняя Эвелина и 16-летний Милен.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Политолог: Украине нужен не Донбасс, а души людей
- Режим ЧС введён по всему Хабаровскому краю из-за наводнения
- В США назвали дату вступления в силу новых антироссийских санкций
- Экономист: Россияне не заметят технической рецессии в 2019 году
- Лидер группы «Чайф» рассказал о травле из-за участия в «Шашлык Live»