Тимур Родригез о разводе: Всегда желал «принципиально других отношений»
Телеведущий и певец Тимур Родригез заявил, что не жалеет о разводе с женой после 16 лет брака, сообщает Star Hit.
«Прислушался к себе и понял, что желал принципиально других отношений», - рассказал он.
По словам шоумэна, он уведомил жену о необходимости расстаться, когда она находилась в отъезде.
«Фишка в следующем, сообщив о том, что я заканчиваю отношения с ней, я уже посчитал, что имею право, так как эти отношения закончились, строить свою жизнь дальше», - пояснил Родригез.
Ранее Тимур Родригез «подбил» Jukebox trio на трибьют Daft Punk, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru