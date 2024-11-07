Тимур Родригез о разводе: Всегда желал «принципиально других отношений»

«Прислушался к себе и понял, что желал принципиально других отношений», - рассказал он.

По словам шоумэна, он уведомил жену о необходимости расстаться, когда она находилась в отъезде.

«Фишка в следующем, сообщив о том, что я заканчиваю отношения с ней, я уже посчитал, что имею право, так как эти отношения закончились, строить свою жизнь дальше», - пояснил Родригез.

Ранее Тимур Родригез «подбил» Jukebox trio на трибьют Daft Punk, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

