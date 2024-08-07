Лидер Rammstein Тилль Линдеманн подал в суд на издание Der Spiegel

Причиной обращения стали материалы, которые публиковались до и в ходе расследования дела о якобы сексуальных домогательствах, в которых обвиняли певца. В частности, адвокаты исполнителя указали на «существенные несоответствия» в показаниях женщин, цитируемых изданием.

Уточняется, что Линдеманн подал в прокуратуру Гамбурга уголовную жалобу, в которой указал, что в репортажах Der Spiegel «содержались сфальсифицированные документы», а в ходе судебного разбирательства «была предпринята попытка мошенничества».

Ранее против солиста Rammstein возбудили дело о домогательствах, с обвинениями в адрес музыканта выступили более десяти женщин, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Летом 2023 года прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении Линдеманна, указав, что «заявления свидетелей не нашли подтверждения».

