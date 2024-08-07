Лидер Rammstein Тилль Линдеманн подал в суд на издание Der Spiegel

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн подал иск против руководителей немецкого издания Der Spiegel. Об этом сообщает New Musical Express.

На солиста группы Guns N' Roses подали в суд за изнасилование 1989 года

Причиной обращения стали материалы, которые публиковались до и в ходе расследования дела о якобы сексуальных домогательствах, в которых обвиняли певца. В частности, адвокаты исполнителя указали на «существенные несоответствия» в показаниях женщин, цитируемых изданием.

Уточняется, что Линдеманн подал в прокуратуру Гамбурга уголовную жалобу, в которой указал, что в репортажах Der Spiegel «содержались сфальсифицированные документы», а в ходе судебного разбирательства «была предпринята попытка мошенничества».

Ранее против солиста Rammstein возбудили дело о домогательствах, с обвинениями в адрес музыканта выступили более десяти женщин, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Летом 2023 года прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении Линдеманна, указав, что «заявления свидетелей не нашли подтверждения».

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Фото:YouTube/Тилль Линдеманн
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