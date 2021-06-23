Тилль Линдеманн готовит короткометражку по следам «Я ненавижу детей»
23 июня 202113:15
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн готовит короткометражный фильм по мотивам клипа на песню «Ich hasse Kinder» («Я ненавижу детей»), который был представлен 1 июня 2021 года по случаю Дня защиты детей. По словам музыканта, премьера пройдет «скоро».
Пока же Линдеманн выпустил трейлер будущей короткометражки, в котором он говорит на русском языке. В 15-секундном трейлере Александр Ревва, сыгравший капитана советской милиции, начинает допрос лидера Rammstein.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru