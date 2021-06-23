Тилль Линдеманн готовит короткометражку по следам «Я ненавижу детей»

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн готовит короткометражный фильм по мотивам клипа на песню «Ich hasse Kinder» («Я ненавижу детей»), который был представлен 1 июня 2021 года по случаю Дня защиты детей. По словам музыканта, премьера пройдет «скоро».

Пока же Линдеманн выпустил трейлер будущей короткометражки, в котором он говорит на русском языке. В 15-секундном трейлере Александр Ревва, сыгравший капитана советской милиции, начинает допрос лидера Rammstein.


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Фото:YouTube/Тилль Линдеманн
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