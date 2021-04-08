The Weeknd претендует на восемь наград премии iHeartRadio Music Awards 2021

Премия iHeartRadio Music Awards объявила номинантов 2021 года. Лидером по числу номинаций стал певец the Weeknd, претендующий на восемь наград. Рэпер Pop Smoke, скончавшийся 19 февраля 2020 года, номинирован на звание исполнителя года в стиле хип-хоп, а также на звание лучшего нового исполнителя в жанрах поп и хип-хоп.

Слушатели iHeartRadio выберут победителей в нескольких номинациях, среди которых «армия» лучших фанатов, лучшие тексты, лучший кавер, лучшее музыкальное видео, награда социальной звезды, награда за хореографию, за любимое музыкальное видео и первую в истории награду TikTok Bop года.

Голосование закончится 19 мая в 23.59.

Церемония вручения премии iHeartRadio Music Awards 2021 состоится 27 мая в Dolby Theater в Лос-Анджелесе и будет транслироваться в прямом эфире на канале Fox.


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Фото: Instagram/theweeknd
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