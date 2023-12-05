The Weeknd появится в игре Fortnite Festival

В новом режиме игры пользователи смогут выступать в группе с друзьями или соло на сцене под хиты любимых исполнителей. Премьера назначена на 9 декабря.

За разработку отвечала студия Harmonix, стоящая за франшизой Rock Band. Кроме Fortnite Festival, скоро запустятся режимы Rocket Racing и Lego Fortnite.

Ранее The Weeknd пожертвовал 2,5 миллиона долларов через свой фонд на гуманитарную помощь жителям сектора Газа, напоминает «Радиоточка НСН».

