Oasis выпустили расширенную версию «Definitely Maybe» к 30-летию альбома

Группа Oasis порадовала поклонников релизом юбилейного переиздания дебютного альбома «Definitely Maybe».

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Релиз приурочен к 30-летию пластинки. Альбом представлен на двух дисках: на первом - 11 треков оригинального альбома 1994 года, на втором - 16 песен с «черновой» сессии в Monnow Valley Studios и окончательной записи альбома в Sawmills Studios.

Примечательно, что многие из представленных композиций ранее не издавались, в том числе «Sad Song» с вокалом Лиама Гэллахера.

Ранее журналист и музыкальный критик Денис Ступников в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что с годами популярность британской группы Oasis только выросла, в случае воссоединения они обречены на успех.

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ФОТО: ТАСС / EPA
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