The Weeknd объявил дату выхода нового альбома

Новый альбом канадского певца The Weeknd (Эйбел Тесфайе) выйдет 24 января 2025 года. Об этом сам исполнитель объявил в своих соцсетях.

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Известно, что пластинка получила название «Hurry Up Tomorrow». Она станет завершением трилогии, начатой альбомами «After Hours» (2020) и «Dawn FM» (2022).

Своеобразной презентацией нового лонгплея станет масштабное шоу, которое пройдёт 25 января на стадионе Rose Bowl в Пасадина (Калифорния, США).

Ранее американская певица Шер заявила, что намерена завершить музыкальную карьеру, и её предстоящий альбом будет последним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети артиста Weeknd
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