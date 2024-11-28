The Weeknd объявил дату выхода нового альбома
Новый альбом канадского певца The Weeknd (Эйбел Тесфайе) выйдет 24 января 2025 года. Об этом сам исполнитель объявил в своих соцсетях.
Известно, что пластинка получила название «Hurry Up Tomorrow». Она станет завершением трилогии, начатой альбомами «After Hours» (2020) и «Dawn FM» (2022).
Своеобразной презентацией нового лонгплея станет масштабное шоу, которое пройдёт 25 января на стадионе Rose Bowl в Пасадина (Калифорния, США).
Ранее американская певица Шер заявила, что намерена завершить музыкальную карьеру, и её предстоящий альбом будет последним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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