Адель выпустит виниловый бокс-сет с записью концерта в Лас-Вегасе
Британская певица Адель в социальных сетях анонсировала выпуск специального винилового бокс-сета с записью её шоу в Лас-Вегасе (США).
Речь идёт последнем выступлении артистки в рамках её концертного проекта «Weekends With Adele». Это 100-е шоу, прошедшее на площадке Caesars Palace.
Двухчасовой концерт, в который вошла 21 песня, а также «шутки в истинном стиле Адель», будет выпущен на трёх 180-граммовых пластинках. Плюс 56-страничная фотокнига.
Бокс-сет «Live In Las Vegas» будет выпущен ограниченным тиражом и поступит продажу в апреле 2025 года.
Ранее Адель заявила, что после завершения концертов в Лас-Вегасе намерена сделать длительный перерыв в музыкальной карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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