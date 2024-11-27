Адель выпустит виниловый бокс-сет с записью концерта в Лас-Вегасе

Речь идёт последнем выступлении артистки в рамках её концертного проекта «Weekends With Adele». Это 100-е шоу, прошедшее на площадке Caesars Palace.

Двухчасовой концерт, в который вошла 21 песня, а также «шутки в истинном стиле Адель», будет выпущен на трёх 180-граммовых пластинках. Плюс 56-страничная фотокнига.

Бокс-сет «Live In Las Vegas» будет выпущен ограниченным тиражом и поступит продажу в апреле 2025 года.

Ранее Адель заявила, что после завершения концертов в Лас-Вегасе намерена сделать длительный перерыв в музыкальной карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

