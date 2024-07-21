The Smashing Pumpkins анонсировали альбом Aghori Mhori Mei

Американская рок-группа The Smashing Pumpkins планирует выпустить новый альбом Aghori Mhori Mei.

Более 10 тысяч человек захотели стать гитаристами в The Smashing Pumpkins

Эта пластинка станет первым альбомом с гитаристкой Кики Вонг, пришедшей на смену Джеффу Шредеру.

В январе более 10 тысяч заявок поступило на открытую позицию гитариста в рок-группу The Smashing Pumpkins, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Именно Вонг выбрали среди 10 тысяч заявок.

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