The Smashing Pumpkins анонсировали альбом Aghori Mhori Mei

Эта пластинка станет первым альбомом с гитаристкой Кики Вонг, пришедшей на смену Джеффу Шредеру.

В январе более 10 тысяч заявок поступило на открытую позицию гитариста в рок-группу The Smashing Pumpkins, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Именно Вонг выбрали среди 10 тысяч заявок.

