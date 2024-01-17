Более 10 тысяч человек захотели стать гитаристами в The Smashing Pumpkins

Отмечается, что в настоящий момент кандидатов оценивают восемь экспертов.

О поиске нового участника группа объявила 5 января. Подать заявку мог любой желающий, отправив свое портфолио по электронной почте. Предыдущий гитарист коллектива Джефф Шредер покинул группу в октябре 2023 года спустя 15 лет совместной работы.

Ранее стало известно, что каждый второй россиянин в детстве мечтал стать профессиональным музыкантом, напоминают «Известия».

