The Rolling Stones выпустят композицию с Леди Гагой и Стиви Уандером
Группа The Rolling Stones выпустит совместный трек с Леди Гагой и Стиви Уандером, композицию под названием Sweet Sounds of Heaven представят уже 28 сентября. Об этом коллектив сообщил в соцсетях.
Группа опубликовала фрагмент песни с вокалом Леди Гаги и фортепианной мелодией Уандера. Композиция войдет в новый, 26-й по счету альбом The Rolling Stones «Hackney Diamonds», релиз которого запланирован на 20 октября.
Пластинка станет первой за 18 лет полноформатной работой группы с новым материалом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В альбом войдут коллаборации с британским исполнителем Элтоном Джоном и одним из основателей The Beatles музыкантом Полом Маккартни.
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