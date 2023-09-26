The Rolling Stones выпустят композицию с Леди Гагой и Стиви Уандером

Группа The Rolling Stones выпустит совместный трек с Леди Гагой и Стиви Уандером, композицию под названием Sweet Sounds of Heaven представят уже 28 сентября. Об этом коллектив сообщил в соцсетях.

Новый альбом The Rolling Stones «Hackney Diamonds» выйдет 20 октября

Группа опубликовала фрагмент песни с вокалом Леди Гаги и фортепианной мелодией Уандера. Композиция войдет в новый, 26-й по счету альбом The Rolling Stones «Hackney Diamonds», релиз которого запланирован на 20 октября.

Пластинка станет первой за 18 лет полноформатной работой группы с новым материалом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В альбом войдут коллаборации с британским исполнителем Элтоном Джоном и одним из основателей The Beatles музыкантом Полом Маккартни.


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ФОТО: соцсети The Rolling Stones
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