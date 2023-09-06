Новый альбом The Rolling Stones «Hackney Diamonds» выйдет 20 октября
Британские рок-ветераны The Rolling Stones 20 октября 2023 года выпустят новый студийный альбом. Об этом в интервью американскому ведущему Джимми Фэллону рассказал солист коллектива Мик Джаггер.
В ходе беседы, которая транслировалась на YouTube, был представлен первый сингл с новой пластинки, который называется «Angry», а также видеоклип на него.
«Angry» — первый сингл с альбома «Hackney Diamonds», он выйдет 20 октября», — указал Джаггер.
Отметим, что «Hackney Diamonds» станет первой за 18 лет пластинкой The Rolling Stones с оригинальными песнями. Кроме того, это будет первый лонгплей с момента смерти в 2021 году бессменного барабанщика группы Чарли Уоттса. По словам Джаггера, в релиз войдёт материал, записанный ещё при его жизни.
Ранее на юго-востоке Великобритании в городе Дартфорд поставили прижизненный памятник основателям The Rolling Stones - Мику Джаггеру и Киту Ричардсу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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