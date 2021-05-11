The Rolling Stones готовит видеоверсию концерта на пляже Копакабана

Легендарная рок-группа The Rolling Stones в конце мая выпустит видео- и аудиоверсию концерта на пляже Копакабана, сообщает NME.

Выступление коллектива состоялось 8 февраля 2006 года, оно признано одним из самых знаменательных событий в истории музыки: на концерте присутствовало 1,5 млн человек, Rolling Stones давали шоу бесплатно.

Видеоверсия концерта будет доступна на DVD-дисках и Blu-ray, аудиоверсию можно будет приобрести на виниловых пластинках и в цифровом формате. Релиз назначен на 28 мая 2021 года.

