The Kooks вместо Placebo: Фестиваль Yandex Park Live объявил о замене хедлайнера
Организаторы рок-фестиваля Yandex Park Live, который пройдет в Казахстане с 6 по 8 сентября, сообщили, что британская инди-рок-группа The Kooks станет его хедлайнером вместо группы Placebo.
«Группа The Kooks согласилась стать хедлайнером Park Live 8 сентября с полноценным полуторачасовым сетом», - сообщается в соцсетях фестиваля.
Двумя другими хедлайнерами остаются хип-хоп группа из ЮАР Die Antwoord и американский рэпер Tyga. Всего на фестивале планируется выступление более 20 групп из разных стран.
Британская группа Placebo накануне сообщила об отмене выступления на фестивале Park Live в Казахстане 8 сентября, объяснив это «вескими косвенными причинами», которые «не связаны с профессионализмом организаторов». Музыканты также отменили концерт в Грузии 12 сентября. Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что это решение Placebo связано с политическим давлением.
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- The Kooks вместо Placebo: Фестиваль Yandex Park Live объявил о замене хедлайнера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru