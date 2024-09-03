The Kooks вместо Placebo: Фестиваль Yandex Park Live объявил о замене хедлайнера

Двумя другими хедлайнерами остаются хип-хоп группа из ЮАР Die Antwoord и американский рэпер Tyga. Всего на фестивале планируется выступление более 20 групп из разных стран.

Британская группа Placebo накануне сообщила об отмене выступления на фестивале Park Live в Казахстане 8 сентября, объяснив это «вескими косвенными причинами», которые «не связаны с профессионализмом организаторов». Музыканты также отменили концерт в Грузии 12 сентября. Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что это решение Placebo связано с политическим давлением.

