The Killers поделились новым синглом

Американская рок-группа The Killers представила новый трек.

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Музыканты опубликовали новую безымянную композицию в своих соцсетях. Трек длится четыре минуты и своим звучанием напоминает более ранних The Killers.

«У Санты в мешке совершенно новая песня. С Рождеством!» - написали артисты.

Ранее на стриминговых платформах появилась неизданная песня Боба Марли, напоминает RT.

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ФОТО: официальный сайт группы "The Killers"
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