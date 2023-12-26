The Killers поделились новым синглом
26 декабря 202313:25
Американская рок-группа The Killers представила новый трек.
Музыканты опубликовали новую безымянную композицию в своих соцсетях. Трек длится четыре минуты и своим звучанием напоминает более ранних The Killers.
«У Санты в мешке совершенно новая песня. С Рождеством!» - написали артисты.
Ранее на стриминговых платформах появилась неизданная песня Боба Марли, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru