The Hatters рассказали, сколько музыканты зарабатывают на гастролях
Юрий Музыченко иронично заметил, что его группа еще не потратила деньги, заработанные во время предыдущего тура и сейчас он просто не понимает, зачем им ехать на новые гастроли. И, тем не менее, артисты уже собираются в путь.
Группа The Hatters готовится к туру, посвящённому новому альбому «Forte&Piano». Буквально перед выездом Юрий Музыченко заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Первый концерт тура уже 23 сентября, а артист всё ещё не понимает, зачем музыкантам нужны гастроли. Подробности – только на НСН.
«Это ужасно! У нас остались считанные секунды до отъезда, которые мы можем использовать на благо группы, а мы еще не сходили ни в кинотеатр, ни в ресторан, не потратили деньги с предыдущего тура. Знаете, сколько музыканты зарабатывают в турах? Огромное количество денег! Зачем мы едем в тур снова, я не понимаю!», - подчеркнул артист.
7 декабря The Hatters выступят в Москве на ЦСКА Арене, а 14 декабря – в петербургском СК «Юбилейный». Ну а песня «Танцы» с новой пластинки сейчас находится в хит-параде «НАШЕГО радио» «Чартова Дюжина». Проголосовать за трек можно на сайте nashe.ru.
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