The Hatters рассказали, сколько музыканты зарабатывают на гастролях

Группа The Hatters готовится к туру, посвящённому новому альбому «Forte&Piano». Буквально перед выездом Юрий Музыченко заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Первый концерт тура уже 23 сентября, а артист всё ещё не понимает, зачем музыкантам нужны гастроли. Подробности – только на НСН.

«Это ужасно! У нас остались считанные секунды до отъезда, которые мы можем использовать на благо группы, а мы еще не сходили ни в кинотеатр, ни в ресторан, не потратили деньги с предыдущего тура. Знаете, сколько музыканты зарабатывают в турах? Огромное количество денег! Зачем мы едем в тур снова, я не понимаю!», - подчеркнул артист.

7 декабря The Hatters выступят в Москве на ЦСКА Арене, а 14 декабря – в петербургском СК «Юбилейный». Ну а песня «Танцы» с новой пластинки сейчас находится в хит-параде «НАШЕГО радио» «Чартова Дюжина». Проголосовать за трек можно на сайте nashe.ru.

