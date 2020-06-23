The Hatters подарили музыку сериалу «День НАШЕго Радио»
У сериала о жизни радиостанции «НАШЕ Радио» появилась своя музыкальная тема — новая композиция группы The Hatters. Коллектив разрешил использовать трек «Интро», рассказал директор группы Даниил Мустаев.
«Сериал классный, посмотрели порадовались», - отметил он.
«День НАШЕго Радио» на свои смартфоны снимают ведущие утреннего шоу «Подъёмники» Игорь Паньков, Таня Борисова и Александр Бон. Зрители могут узнать, как готовятся к работе ведущие утреннего шоу, кто помогает создавать эфирные рубрики, где записываются программы «НАШЕго Радио», а также многое другое.
В Сети вышел уже второй выпуск сериала. Его можно посмотреть в Instagram-сообществе «НАШЕ» и на Youtube-канале «НАШЕ».
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