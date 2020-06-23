The Hatters подарили музыку сериалу «День НАШЕго Радио»

«День НАШЕго Радио» на свои смартфоны снимают ведущие утреннего шоу «Подъёмники» Игорь Паньков, Таня Борисова и Александр Бон. Зрители могут узнать, как готовятся к работе ведущие утреннего шоу, кто помогает создавать эфирные рубрики, где записываются программы «НАШЕго Радио», а также многое другое.

В Сети вышел уже второй выпуск сериала. Его можно посмотреть в Instagram-сообществе «НАШЕ» и на Youtube-канале «НАШЕ».

