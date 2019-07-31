The Hatters: Мы когда переслушали наш новый альбом – обалдели!

Группа The Hatters презентует свой новый альбом «Forte & Piano» – 1 августа в московском клубе Gipsy, а 2-ого – на петербургской крыше Roof Place. И это будет не просто. Ребята так намудрили с музыкой, что на репетициях свои же песни им пришлось в буквальном смысле подбирать на слух. По крайней мере, так рассказали Юрий Музыченко и Павел Личадеев, заглянув в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности – только на НСН.

«Мы когда переслушали наш альбом – обалдели! Что это за аккорды? Что это за ноты? Мы вообще не поняли, как мы это придумали!», - признался Юрий Музыченко.

«Нам пришлось подбирать музыку! Конкретно я подбирал музыку, которая записана в альбоме! Даже просил пацанов помочь, говорил, что просто не понимаю, что должен играть. А все потому, что все писалось в творческом угаре!», - подчеркнул Павел Личадеев.

Верим и надеемся, что всё удалось подобрать правильно, и 1 и 2 августа жители Москвы и Петербурга услышат все свои любимые песни с альбома «Forte & Piano».

