The Hatters: Мы когда переслушали наш новый альбом – обалдели!
Артисты признались, что в творческом угаре не записали ноты и аккорды треков из нового альбома, дошло до того, что им пришлось буквально подбирать музыку на слух. Оценить то, что получилось, можно будет совсем скоро.
Группа The Hatters презентует свой новый альбом «Forte & Piano» – 1 августа в московском клубе Gipsy, а 2-ого – на петербургской крыше Roof Place. И это будет не просто. Ребята так намудрили с музыкой, что на репетициях свои же песни им пришлось в буквальном смысле подбирать на слух. По крайней мере, так рассказали Юрий Музыченко и Павел Личадеев, заглянув в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности – только на НСН.
«Мы когда переслушали наш альбом – обалдели! Что это за аккорды? Что это за ноты? Мы вообще не поняли, как мы это придумали!», - признался Юрий Музыченко.
«Нам пришлось подбирать музыку! Конкретно я подбирал музыку, которая записана в альбоме! Даже просил пацанов помочь, говорил, что просто не понимаю, что должен играть. А все потому, что все писалось в творческом угаре!», - подчеркнул Павел Личадеев.
Верим и надеемся, что всё удалось подобрать правильно, и 1 и 2 августа жители Москвы и Петербурга услышат все свои любимые песни с альбома «Forte & Piano».
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