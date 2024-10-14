The Cure планируют выпустить еще два новых альбома

Группа The Cure намерена выпустить еще два новых альбома, один из которых почти готов, другой — в процессе записи. Об этом пишет издание NME со ссылкой на солиста коллектива Роберта Смита.

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По словам музыканта, группа планировала представить альбом в честь своего 40-летия еще в 2018 году. Позже с новыми песнями решили повременить, но в 2019 году записали 26 композиций. В общей сложности за последние годы коллектив подготовил три альбома, которые будут представлены в ближайшее время.

На 1 ноября 2024 года намечен релиз «Songs Of A Lost World». Альбом станет первой студийной работой коллектива за последние 16 лет.

При этом музыканты уже представили два трека с нового альбома – песни «Alone» и «A Fragile Thing», напоминает «Радиоточке НСН».

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Фото: соцсети группы
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