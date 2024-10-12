Группа The Offspring выпустила новый альбом
12 октября 202420:15
Поп-панк-группа The Offspring представила новый альбом под названием «Supercharged».
В новую пластинку вошли 10 треков, в том числе «Make It All Right».
Альбом стал 11 студийником коллектива.
Ранее рок-группа Three Days Grace официально подтвердила возвращение в группу оригинального вокалиста Адама Гонтье, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru