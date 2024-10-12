Группа The Offspring выпустила новый альбом

Поп-панк-группа The Offspring представила новый альбом под названием «Supercharged».

Первый альбом Oasis возглавил чарты спустя 30 лет после выхода

В новую пластинку вошли 10 треков, в том числе «Make It All Right».

Альбом стал 11 студийником коллектива.

Ранее рок-группа Three Days Grace официально подтвердила возвращение в группу оригинального вокалиста Адама Гонтье, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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