The Cure официально анонсировали новый альбом и выпустили сингл

Британские рок-ветераны The Cure подтвердили, что 1 ноября свет увидит их новый альбом «Songs Of A Lost World». Это первая студийная работа коллектива за последние 16 лет.

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Вместе с анонсом альбома возглавляемые Робертом Смитом музыканты официально представили первый сингл с новой пластинки, которым стала почти семиминутная песня «Alone».

«Наш 14-й студийный альбом доступен для предварительного заказа уже сейчас в нескольких форматах», - написали The Cure в соцсетях, добавив, что релиз будет выпущен на виниле, CD, Blu-Ray и кассетах.

Ранее участники рок-группы Queen анонсировали переиздание дебютного альбома коллектива «Queen I» в новой масштабной версии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети группы
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