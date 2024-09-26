The Cure официально анонсировали новый альбом и выпустили сингл
Британские рок-ветераны The Cure подтвердили, что 1 ноября свет увидит их новый альбом «Songs Of A Lost World». Это первая студийная работа коллектива за последние 16 лет.
Вместе с анонсом альбома возглавляемые Робертом Смитом музыканты официально представили первый сингл с новой пластинки, которым стала почти семиминутная песня «Alone».
«Наш 14-й студийный альбом доступен для предварительного заказа уже сейчас в нескольких форматах», - написали The Cure в соцсетях, добавив, что релиз будет выпущен на виниле, CD, Blu-Ray и кассетах.
Ранее участники рок-группы Queen анонсировали переиздание дебютного альбома коллектива «Queen I» в новой масштабной версии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- The Cure официально анонсировали новый альбом и выпустили сингл
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru