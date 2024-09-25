Леди Гага написала альбом Harlequin ко второму «Джокеру»

Работу режиссёра Тодда Филлипса часто называют фильмом-мюзиклом из-за звучащих в нём каверов на ряд джазовых стандартов, в том числе «Get Happy» и «That’s Life». Эти работы, наряду с оригинальными треками, попали и в альбом Леди Гаги.

Пластинка «Harlequin», состоящая из 13 треков, выйдет 27 сентября - за неделю до официальной мировой премьеры второго «Джокера» с Хоакином Фениксом.

Ранее Тодд Филлипс заявил, что не намерен снимать третью часть «Джокера», так как не знает, что можно было бы в ней рассказать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

