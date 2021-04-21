The Chemical Brothers прерывают двухлетние молчание

Коллектив The Chemical Brothers анонсировал выход нового сингла «The Darkness You Fear», он должен увидеть свет уже 23 апреля. Это будет первая работа дуэта после выхода альбома «No Geography» в 2019 году.

В своих соцсетях музыканты выложили восьмисекундный фрагмент нового трека, в котором слышно психоделическое начало и фирменный электронный звук дуэта. Также музыканты на своих ресурсах активно намекают слушателям на новый альбом, но дату релиза артисты не объявляют.

Этим летом The Chemical Brothers планируют отыграть на нескольких фестивалях, в том числе на Creamfields, Lowlands и TRNSMT.

