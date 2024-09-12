The Beatles анонсировали новый бокс-сет в честь 60-летия битломании

В коллекцию вошли альбомы культовой ливерпульской группы, изначально составленные для выпуска в США в период с января 1964 года по март 1965 года лейблами Capitol Records и United Artists. И переизданные в ознаменование этого важного события.

Отмечается, что каждый из альбомов был выпущен на аналоговом 180-граммовом аудиофильском виниле с оригинальных монофонических мастер-кассет.

Бокс-сет «The Beatles: 1964 US Albums In Mono», включающий восемь пластинок, поступит в продажу по всему миру 22 ноября 2024 года.

Ранее австралийский музыкант Грег Перано случайно приобрёл на блошином рынке в Сиднее неизданную видеозапись концерта The Beatles, сделанную 60 лет назад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

