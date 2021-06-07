Tesla Boy откроет концерт группы Би-2

Группа «Би-2» готовится дать концерт «New Best XL» 20 июня на одной из самых больших площадок в Москве – в спорткомплексе «Лужники».

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Лева и Шура Би-2 поделились деталями грядущего масштабного шоу. По словам музыкантов, все выступление продлится около трех часов, в трек-листе концерта 30 песен.

«Поэтому мы просим поклонников приходить заранее. В 17.00 откроются двери, в 18.00 будет первая разогревающая группа «Сети», в 19.00 вторая разогревающая группа, пока не скажем какая, и в 20.00 выйдет Би-2. В 23.00 мы должны закончить, иначе нам полиция вырубит электричество». – отмечал Шура Би-2.

Имя первой разогревающей группы команда долго держала в секрете, и вот недавно стало известно, что это Tesla Boy.

Лидер группы Антон Севидов, поделился своими ожиданиями от концерта.

«Стадион «Лужники» для меня культовый! Я с особым волнением и радостью буду играть на этом концерте. Мы очень и очень соскучились по большим концертам и, конечно же, очень здорово, что сейчас все возвращается к жизни!» - рассказал музыкант.

По словам Левы и Шуры Би-2, для зрителей приготовлены различные спецэффекты, причем для каждой песни визуальный ряд будет свой, особенный.

«Мы добавляем определенные специальные эффекты в некоторые песни. У нас будут летающие объекты», - рассказывает Шура Би-2.

«Хлопушки, конфетти, практически Новый Год! В июне», - добавляет Лева Би-2.

В программу концерта Би-2 добавили и новые песни, которые написали во время самоизоляции.

Одна из самых свежих песен Би-2 – «Бог проклятых» - была презентована публике в ноябре прошлого года.

