Tequilajazzz представила альбом «Камни» после 12 лет тишины

Легенды отечественной музыки группа Tequilajazzz выпустила новый электрический альбом «Камни». Это первый спустя 12 лет большой релиз коллектива.

По словам лидера Tequilajazzz Евгения Федорова, в альбоме «заложены наши мысли о том, что делать и куда бежать», так как мир, по мнению музыкантов, сходит с ума.

«Мы не делаем из этого трагедии. Наши северные ветры, холодное море и мшистые карельские камни — лучшая защита для смелого одиночки и его неравнодушных друзей, об этом и вся наша пластинка», - сказал артист, описывая свою новую работу.