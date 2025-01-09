Тейлор Свифт возглавила список самых успешных артистов XXI века
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список самых успешных артистов XXI века, который был составлен журналом Billboard.
Основой рейтинга стали песенный чарт Billboard Hot 100 и альбомный Billboard 200. За 24 года (с 2000-го по 2024-й) синглы Свифт 12 раз попадали на первую строчку, а релизы побывали на вершине 14 раз.
В ТОП-10 самых успешных артистов XXI века также попали Дрейк, Рианна, Post Malone, Эминем, The Weeknd, Бейонсе, Джастин Бибер, Бруно Марс и Ашер.
Ранее редакция журнала Billboard назвала американскую певицу Бейонсе величайшей поп-звездой XXI века, а Тейлор Свифт заняла в этом рейтинге лишь второе место, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru