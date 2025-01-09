Тейлор Свифт возглавила список самых успешных артистов XXI века

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список самых успешных артистов XXI века, который был составлен журналом Billboard.

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Основой рейтинга стали песенный чарт Billboard Hot 100 и альбомный Billboard 200. За 24 года (с 2000-го по 2024-й) синглы Свифт 12 раз попадали на первую строчку, а релизы побывали на вершине 14 раз.

В ТОП-10 самых успешных артистов XXI века также попали Дрейк, Рианна, Post Malone, Эминем, The Weeknd, Бейонсе, Джастин Бибер, Бруно Марс и Ашер.

Ранее редакция журнала Billboard назвала американскую певицу Бейонсе величайшей поп-звездой XXI века, а Тейлор Свифт заняла в этом рейтинге лишь второе место, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети певицы
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