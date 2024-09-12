Тейлор Свифт стала самой титулованной артисткой в истории MTV VMA

На церемонии 2024 года, которая прошла 11 сентября, она получила семь наград, в том числе в главных номинациях - «Артист года» и «Лучшее видео года».

Лучшим клипом было признано видео на песню Свифт и Post Malone «Fortnight». Таким образом певица первой в истории MTV VMA побеждала в данной номинации три года подряд.

Общее же количество статуэток у Свифт достигло 30 штук. Столько же у Бейонсе, однако она в четырёх случаях побеждала в составе коллектива Destiny's Child. Поэтому у Свифт больше всего наград MTV VMA, как у сольного исполнителя.

Ранее американская кардиологическая ассоциация заявила, что заглавная песня с последнего альбома Тейлор Свифт «The Tortured Poets Department» может помочь спасти жизнь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».