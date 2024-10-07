Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

По данным издания, в настоящее время её состояние оценивается в 1,6 млрд долларов — на полмиллиарда больше, чем в апреле текущего года.

Отмечается, что в общем рейтинге музыкантов-богачей Свифт находится на втором месте, уступая лишь рэперу Jay Z, активы которого оцениваются в 2,5 млрд долларов.

Ранее американская кардиологическая ассоциация заявила, что заглавная песня с последнего альбома Свифт «The Tortured Poets Department» может помочь спасти жизнь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

