Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире. Об этом сообщает Forbes.
По данным издания, в настоящее время её состояние оценивается в 1,6 млрд долларов — на полмиллиарда больше, чем в апреле текущего года.
Отмечается, что в общем рейтинге музыкантов-богачей Свифт находится на втором месте, уступая лишь рэперу Jay Z, активы которого оцениваются в 2,5 млрд долларов.
Ранее американская кардиологическая ассоциация заявила, что заглавная песня с последнего альбома Свифт «The Tortured Poets Department» может помочь спасти жизнь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru