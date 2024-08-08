Концерты Тейлор Свифт в Вене отменили из-за угрозы теракт

В Вене отменены три концерта певицы Тейлор Свифт, сообщает «РЕН ТВ».

Концерт Тейлор Свифт стал причиной небольшого землетрясения в Швейцарии

Это связано с угрозой совершения терактов. Деньги за билеты будут возвращены автоматически.

По подозрению в планировании терактов задержан 19-летний австриец. В его доме нашли химические вещества.

Ранее в Польше экоактивисты заблокировали въезд на концерт Свифт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети певицы
ТЕГИ:Певица

Горячие новости

Все новости

партнеры