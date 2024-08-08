Концерты Тейлор Свифт в Вене отменили из-за угрозы теракт
8 августа 202406:36
В Вене отменены три концерта певицы Тейлор Свифт, сообщает «РЕН ТВ».
Это связано с угрозой совершения терактов. Деньги за билеты будут возвращены автоматически.
По подозрению в планировании терактов задержан 19-летний австриец. В его доме нашли химические вещества.
Ранее в Польше экоактивисты заблокировали въезд на концерт Свифт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Концерты Тейлор Свифт в Вене отменили из-за угрозы теракт
- Поддубного направят из Курской области на лечение в Москву
- Сын Байдена получал миллионы долларов от румынского бизнесмена
- Маткапитал могут разрешить тратить на учебу в автошколе
- СМИ: ВСУ бросают последние резервы на вылазку в Курской области
- СМИ: Иран может отказаться от масштабного удара по Израилю
- Риттер считает, что обыск в его доме связан с нарушением закона об иноагентах
- Байден не уверен в мирной передаче власти в США
- Солдат ВСУ расстрелял беременную женщину в Курской области
- Военкор Коц посетил Поддубного: Живой, шутит
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru