Театр, концерт и философия: Найк Борзов раскрыл секреты «нестандартного» мюзикла

«С режиссером Квятковским я знаком лично, знакомство у нас состоялось не так давно. Я ему предложил сделать такую историю. А идея ко мне пришла уже давно, когда я работал над альбомом «Потерянный среди звезд». Альбом выпущен как пьеса в двух актах, сразу появилась идея самой пьесы. Драматург Михаил Дегтярев написал по моей истории абсолютно новую историю. Сейчас мы это все активно репетируем», - рассказал он.

«Нестандартный» мюзикл совместит в себе театр и концерт, а также трогательно и доступно поднимет важные философские вопросы, добавил собеседник НСН.

«Это и театр, и мюзикл, и концерт, здесь все слилось. Это не совсем стандартный мюзикл. Группа здесь не сидит в оркестровой яме, а участвует со мной на сцене. Все музыканты абсолютно новые, немножко это не рок-коллектив, психоделический такой оркестр, нет стандартных барабанов и так далее. Песни будут звучать из альбома «Потерянный среди звезд», история рассказывается по этим песням. Будет также небольшая вставка из раннего творчества. Я думаю, это всем будет интересно, любая возрастная категория, любая субкультура. Мы здесь говорим о философских вещах, которые близки всем, но не каждый это понимает, к сожалению. Здесь это раскрывается и показывается, есть в этом некий символизм, абстракция. При этом все доступно, трогательно и впечатляюще», - подытожил музыкант.

Предпремьерный показ музыкального спектакля состоится 25 июля в Парке Горького в Москве. Большая премьера запланирована на осень.

Ранее Найк Боров рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о сотрудничестве с коллективом Electrolith и треке «Полимер», пообещав, что в этом году будет много сюрпризов и сотрудничество с рядом музыкантов: от рок-групп и пост-панка до ноунеймов.